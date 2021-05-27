Украинцы скрестили "Запорожец" и "Москвич"

Первым переднеприводным автомобилем СССР стала машина в кузове хэтчбек, которую создатели прозвали "Василек", передает "За рулем".

Работа над этой моделью велась для того, чтобы предоставить советским автолюбителям другую машину в ценовой категории "Жигулей".

Несмотря на то, что изначально модель панировалась как хэтчбек, в конечном счете кузов автомобиль взяли у ЗАЗ-966 "Запорожец", а 1,4-литровый силовой агрегат у Москвича-408.

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На улице Героев Труда - гигантские ямы, горожане отмечают, что в темное время суток этих ям не видно, поэтому автомобилисты могут попасть в одну из них и повредить свое авто.

"Жуткие ямы на Героев Труда. В сумерках их уже не видно. Можно остаться без колеса. Надо рядом шиномонтаж ставить", — сказано в сообщении.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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