Букмекеры уже сделали свои ставки на бой Александра Усика и Энтони Джошуа

В конце лета наш соотечественник Александр Усик выйдет на ринг, где будет соревноваться с британцем Энтони Джошуа. Букмекеры уже определились с фаворитом, несмотря на то, что бой еще не объявлен официально, пишет Обозреватель.

Отмечается, что на кону поединка будут стоять сразу три чемпионских пояса. Так, аналитики не сомневаются в победе британца, на которого предлагается коэффициент 1,50. Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех украинца достигают уровня 2,50.

Также известно, что изначально британец должен был выйти на ринг со скандальным Тайсоном Фьюри, но по решению суда Цыганский король в третий раз будет драться с Деонтеем Уайлдером.

Напомним, что Александр Красюк, промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), сообщил, что бой его клиента против чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) может состояться в апреле или мае 2021 года.

"Мое предсказание, мой план и наша стратегия - устроить бой Джошуа с Усиком в апреле или мае 2021 года. WBO обладает влиянием, чтобы заставить чемпиона провести обязательную защиту. Конечно, все хотят увидеть бой Джошуа - Фьюри, но я сомневаюсь, что он состоится в ближайшее время", - отметил он.

Напомним, Усик похвастался "крутой тачкой", о которой мечтал с детства.