Букмекеры уже сделали свои ставки на бой Александра Усика и Энтони Джошуа
В конце лета наш соотечественник Александр Усик выйдет на ринг, где будет соревноваться с британцем Энтони Джошуа. Букмекеры уже определились с фаворитом, несмотря на то, что бой еще не объявлен официально, пишет Обозреватель.
Отмечается, что на кону поединка будут стоять сразу три чемпионских пояса. Так, аналитики не сомневаются в победе британца, на которого предлагается коэффициент 1,50. Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех украинца достигают уровня 2,50.
Также известно, что изначально британец должен был выйти на ринг со скандальным Тайсоном Фьюри, но по решению суда Цыганский король в третий раз будет драться с Деонтеем Уайлдером.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Полякова с повязкой": Горбунов показал любимый шедевр беременной Осадчей
Кароль при всех открыла рот на Горбунова, в сеть слили доказательство: "На ТВ друзья, а в жизни?"
Снежить начало с утра: зима обрушилась на украинскую землю в разгаре мая, фото аномалии
Ушел из жизни известный советский актер: трагедия случилась прямо во время съемок нового фильма
Напомним, что Александр Красюк, промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО), сообщил, что бой его клиента против чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) может состояться в апреле или мае 2021 года.
"Мое предсказание, мой план и наша стратегия - устроить бой Джошуа с Усиком в апреле или мае 2021 года. WBO обладает влиянием, чтобы заставить чемпиона провести обязательную защиту. Конечно, все хотят увидеть бой Джошуа - Фьюри, но я сомневаюсь, что он состоится в ближайшее время", - отметил он.
Напомним, Усик похвастался "крутой тачкой", о которой мечтал с детства.
Как писала Politeka, Усика резко осадили за чемпионские амбиции, боксерский титул под угрозой.
Также Politeka писала, что новый соперник Усика определится в супербою, не Джошуа и не Фьюри.