Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і будує кар'єру в Росії, згадала про молодість

У мережі з'явилися фото співачки Віри Брежнєвої з часів, коли вона тільки була у ВІА-Гре і підкорювала публіку досить відкритими і пікантними нарядами. Якщо в 16-річному віці зірка була досить закомплексована, з короткою стрижкою і її навіть називали справжнім "гидким каченям", то вже через пару років їй вдалося змінитися досить сильно.

Так, в підлітковому віці Віра носила коротку стрижку, окуляри і дізнатися її на знімках можна хіба що по красивій посмішці. А з початком роботи у ВІА Гре артистка добре над собою попрацювала. Довге світле волосся, тонка талія, чисте обличчя і прекрасна фігура, про яку Брежнєва піклується досі – все це ідеально доповнило образ гарячої співачки.

"Ну що тут скажеш. Молодо-гаряче " - написала сама віра в сторі.

У блакитному ліфчику зі стразами на тонких лямках і синій джинсовій спідниці Віра влаштувала модну зйомку на білому тлі. Саме тоді, під час роботи в групі, віра почала будувати відносини зі своїм продюсером Костянтином Меладзе.

Як видно на кадрах 16-річної давності, роки явно пішли на користь виконавиці. Як відомо, Віра вкладає дуже багато коштів у свою зовнішність і чимало часу приділяє спорту.

Раніше Брежнєва заговорила про недоліки і те, як з цим боротися:

"Природа досконала. І ми в ній. Кожен з нас. У нас немає недоліків. Недолік це те, що може не подобатися в нас іншій людині. Це те, чого може комусь у нас бракувати. Щось нав'язане суспільством і стереотипами. Адже те, що одному в нас не подобається, може подобається іншій людині і навпаки. Позбутися від "недоліків" означає вирости і любити себе таким, який ти є .

При цьому вдосконалюючись для себе ж. А ось наші справи і вчинки - це наші достоїнства. Те, що характеризує нас, як особистість. Для мене вчинок означає Набагато більше слів. Але ми всі вчимося в житті. І іноді допускаємо помилки.. це теж сприяє нашому зростанню. Це наші власні уроки".

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