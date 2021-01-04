Боксер Олександр Повєткін висловився про можливий бій з українцем Олександром Усиком



За словами російського супертяжа, український боксер сильний і йому б не хотілося зустрітися з ним на рингу, передає "УНІАН".

"Йому все по зубах, все залежить від нього. Я не збираюся з ним битися. Хіба ні з ким більше битися? У нас з ним відмінні приятельські відносини", - заявив Повєткін.

Російський боксер підкреслив, що бій може пройти тільки в тому випадку, коли у них більше не буде супротивників.

"При цьому скажу так: я ніколи не вибирав суперника. Ну ось залишимося ми удвох з Усиком, і тоді нам доведеться боксувати. Але, сподіваюся, цього не буде", - пояснив боксер.

Раніше в команді українського боксера також висловили впевненість у тому, що бій Усик-Повєткін не відбудеться. Сам Олександр свого часу заявляв, що не битиметься з Повєткіним через політичну складову.

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