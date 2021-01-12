"Укрзалізниця" знову потрапила в скандал через обслуговування та умови в поїздах

Так, один з пасажирів В'ячеславГрубий купив квиток в СВ-вагон з Одеси до Яремче, але умови у вагоні йому дуже не сподобалися. Він вважає, що за таку ціну сервіс повинен бути набагато краще.

Своєю історією про поїздку в поїзді "Укрзалізниця" він розповів на сторінці в Facebook.

Він розповів, що у вагоні немає навіть мікрохвильової печі. Тобто беріть їжу з собою і їжте холодною. Крім того, в поїзді відсутній вагон ресторан. А склянки для чаю і зовсім протікають.

"Забавно, після введення карантину, Посуд одноразовий, але ті, хто займаються закупівлями, явно не розуміють, де стаканчики для холодної, а де для гарячої води. Коротше, чай благополучно випливає зі склянки", - зазначив чоловік.

Також українець зазначив, що в поїздах абсолютно немає охорони, а це означає, що злодіїв ніхто не зупинить.

"Ще кумедний факт. Щоб не слухати нескінченні скарги на те, що дме з вікна, провідники за свій рахунок купують силікон і намагаються вирішити проблему. Але це так не працює. Вагони давно мали бути списані. Їм вже ніякої силікон не допоможе. З вікна дме як зазвичай", - поскаржився В'ячеслав грубий.

У коментарях українці також згадали свої поїздки і поскаржилися на умови: "Весь час бійки в поїзді. Мордобій поки до станції їдемо", " сумно звичайно це все...", "Скажені бабки крутяться, пиляються, ціна на квитки підвищується, а якість гівно. Дуже сумно це все".

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