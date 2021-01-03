Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в образі місіс Клаус

На фото красуня позувала в панчохах і ліфі, а образ доповнила Червоною Шапочкою. Зірка вирішила не надягати трусики, роблячи знімок максимально гарячим. Омович знімала себе зверху, акцентуючи увагу на бюсті в декольте. Олена висунула язика і зовсім не соромилася хвалитися бюстом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Місіс Клаус", - підписала зірка фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"приголомшлива", "неймовірна зовнішність, мрія", " Господи, як ви їх носите! ", "Нехай це буде Різдвяна мама, як ти, я ношу маску кожен Новий рік на вулиці"," і тебе з Новим роком", " дівчина Бонда. Найкрасивіша з усіх", " яка ж ти устриця млинець з м'ячиками...", "Судячи з такої жорсткості, тобі подобається", " мені здається однією або зіниці різні?".

Ми писали, що модель Олена Омович влаштувала провокаційну зйомку в новому вбранні.

Дівчина на новому фото змогла вдало виставити на огляд публіки свої достоїнства. Завдяки тонкій сіточці в зоні декольте Олена підкреслила форми і також показала їх розміри без ліфчика-досить глибокий виріз ледь прикрив найголовніше.

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