"Укрзализныця" снова попала в скандал из-за обслуживания и условий в поездах

Так, один из пассажиров Вячеслав Грубый купил билет в СВ-вагон из Одессы до Яремче, но условия в вагоне ему жутко не понравились. Он считает, что за такую цену сервис должен быть намного лучше.

Своей историей о поездке в поезде "Укрзализныця" он рассказал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в вагоне нет даже микроволновой печи. То есть берите еду с собой и ешьте холодной. Кроме того, в поезде отсутствует вагон ресторан. А стаканы для чая и вовсе протекают.

"Забавно, после введения карантина, посуда одноразовая, но те, кто занимаются закупками, явно не понимают, где стаканчики для холодной, а где для горячей воды. Короче, чай благополучно вытекает из стакана", - отметил мужчина.

Также украинец отметил, что в поездах совершенно нет охраны, а это значит, что воров никто не остановит.

"Еще забавный факт. Чтобы не слушать бесконечные жалобы на то, что дует из окна, проводники за свой счет покупают силикон и пытаются решить проблему. Но это так не работает. Вагоны давно должны были быть списаны. Им уже никакой силикон не поможет. С окна дует как обычно", - пожаловался Вячеслав Грубый.

В комментариях украинцы также вспомнили свои поездки и пожаловались на условия: "Всё время драки в поезде. Мордобой пока до станции едем", "Печально конечно это все...", "Бешенные бабки крутятся, пилятся, цена на билеты повышается, а качество говно. Очень грустно это все".

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