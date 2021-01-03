Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в образе миссис Клаус
На фото красотка позировала в чулках и лифе, а образ дополнила красной шапочкой. Звезда решила не надевать трусики, делая снимок максимально горячим. Омович снимала себя сверху, акцентируя внимание на бюсте в декольте. Алена высунула язык и совсем не стеснялась хвастаться бюстом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Миссис Клаус", - подписала звезда фото.
Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:
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Девушка на новом фото смогла удачно выставить на обозрение публики свои достоинства. Благодаря тонкой сеточке в зоне декольте Алена подчеркнула формы и также показала их размеры без лифчика – довольно глубокий вырез едва прикрыл самое главное.
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