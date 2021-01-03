Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в образе миссис Клаус

На фото красотка позировала в чулках и лифе, а образ дополнила красной шапочкой. Звезда решила не надевать трусики, делая снимок максимально горячим. Омович снимала себя сверху, акцентируя внимание на бюсте в декольте. Алена высунула язык и совсем не стеснялась хвастаться бюстом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Миссис Клаус", - подписала звезда фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"потрясающая", "Невероятная внешность, мечта", "Господи, как вы их носите! ", "Пусть это будет рождественская мама, как ты, я ношу маску каждый новый год на улице", "И тебя с новым годом", "Девушка Бонда. Самая красивая из всех", "Какая же ты устрица блин с мячиками...", "Судя по такой жесткости, тебе нравится", "Мне кажется одной или зрачки разные?".

Мы писали, что модель Алена Омович устроила провокационную съемку в новом наряде.

Девушка на новом фото смогла удачно выставить на обозрение публики свои достоинства. Благодаря тонкой сеточке в зоне декольте Алена подчеркнула формы и также показала их размеры без лифчика – довольно глубокий вырез едва прикрыл самое главное.

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